 تقرير: مجموعات مسلحة من فلول بشار الأسد تستهدف عناصر وآليات لوزارة الدفاع السورية بريف اللاذقية - بوابة الشروق
الخميس 6 مارس 2025 4:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تقرير: مجموعات مسلحة من فلول بشار الأسد تستهدف عناصر وآليات لوزارة الدفاع السورية بريف اللاذقية

(سانا)
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 3:37 م | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 3:37 م

قال مصدر أمني سوري باللاذقية، إن «مجموعات من فلول نظام بشار الأسد، تستهدف عناصر وآليات لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين».

ونوه في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الخميس، أن «المجموعات استهدفت كذلك سيارات الإسعاف التي حاولت إجلاء المصابين قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية».

وأضاف: «بعد استقدام تعزيزات أمنية إلى المنطقة، تمركزت فلول ميليشيات الأسد ضمن بلدة بيت عانا وبدأت باستهداف قواتنا بشكل مباشر».

وأكد في ختام تصريحاته: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين والضرب بيد من حديد على من يستهدف أمن سوريا».

 

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