مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن تعرض شبكاته لأنشطة مشبوهة ويؤكد احتواءها

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن شبكاته تعرضت لأنشطة إلكترونية "مشبوهة"، مؤكدا أنه تعامل معها واستخدم جميع القدرات التقنية للرد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وقال المكتب في بيان مقتضب: "حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشطة مشبوهة على شبكاته وعالجها، وقد استخدمنا جميع القدرات التقنية للرد. ليس لدينا أي شيء إضافي لتقديمه".

ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن الشبكات التي استهدفت في الحادث تُعرف باسم "نظام التجميع الرقمي" (Digital Collection System)، وهي مجموعة برامج يستخدمها المكتب منذ عقود لإجراء أنشطة مراقبة واسعة، تشمل التنصت على المكالمات وتسجيل أرقام الهواتف وعناوين بروتوكول الإنترنت والإشارات في الوقت الفعلي.

ولم تتمكن وسائل الإعلام من التأكد من توقيت الحادث أو الجهة المسؤولة أو ما إذا كانت أي معلومات قد سُرقت.

يأتي هذا الإعلان بعد عام من هجمات إلكترونية شنها قراصنة صينيون مدعومون من الدولة يعرفون باسم "إعصار الملح" (Salt Typhoon) على شركات اتصالات أمريكية كبرى، واختراق أنظمة استخباراتية حساسة.