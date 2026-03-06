زعيم الحوثيين يهدد بالتدخل عسكريا نتيجة للحرب على إيران

أهدد زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، بأن جماعته قد تتدخل عسكريا في أي لحظة نتيجة الحرب على إيران قائلا إن "أصابعنا على الزناد" .

وقال الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة "نحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد، والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك، ونحن نعتبر المعركة معركة الأمة بكلها".

وأضاف الحوثي أن "طغاة العصر يستهدفون بشكل مباشر بعدوانهم الظالم من فلسطين إلى لبنان مع الاستباحة المستمرة لسوريا، وما فعلوه ضد اليمن وصولًا إلى عدوانهم الإجرامي الشامل على إيران".

وأشار الحوثي إلى " وقوف اليمن إلى جانب إيران والشعب الإيراني المسلم إزاء ما يتعرض له من عدوان أمريكي وإسرائيلي سافر".

وقلل الحوثي من احتمالية الحل السلمي للتصعيد العسكري الحالي قائلا إن" الخيارات الدبلوماسية واللجوء إلى الأمم المتحدة والارتماء في أحضان الأعداء كلها خيارات جربت كثيرًا دون جدوى".

يشار إلى أن جماعة الحوثي معروفة بولائها الكبير لإيران، وسبق أن واجهت اتهامات يمنية ودولية وأممية بتلقي الدعم العسكري والمالي من نظام طهران.

وسبق أن انخرط الحوثيون في حرب ضد إسرائيل منذ نهاية 2023 حتى أكتوبر /تشرين الأول 2025، بينما شنت تل أبيب عدة هجمات ضدهم ، أدت إحداها إلى مقتل رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه.

وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات منذ نحو 11 عاما.