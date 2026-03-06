إقبال كثيف في انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بالمنيا

تشهد انتخابات الإعادة في النقابة الفرعية للمهندسين بالمنيا على منصب النقيب إقبالا كثيفا؛ حيث تُجرى الإعادة بين المهندس منصور عبدالرسول الحاصل على 614 صوتا، والدكتور أحمد البدوي، النقيب الحالي والحاصل على 426 صوتا.



وحرصت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالمنيا، برئاسة المستشار عصام رفعت، رئيس اللجنة، على متابعة تأمين مقر نقابة المهندسين بشارع كورنيش النيل، وتجهيز اللجان لمنع الزحام وإزالة الدعاية داخل اللجان.



وكانت اللجنة قد أعلنت الجمعة الماضية نتيجة فرز الأصوات، والتي استلزمت إعادة بين كلا المرشحين لمقعد النقيب لعدم حصول أي منهما على نسبة الـ50% من الأصوات الصحيحة.



كما أعلنت اللجنة نتائج فرز الأصوات لمقاعد العضوية، بفوز: اللواء مهندس زكريا الشيمي بمقعد الكهرباء، والمهندسة كاميليا عبدالعزيز، والمهندس مصطفى مجدي، والمهندس محمد عبدالمنعم بمقاعد شعبة المدني، والمهندس أحمد الرويدي والمهندس محمود صفوت بمقاعد العمارة، والمهندسة إيمان رشدي بمقعد الكيمياء.