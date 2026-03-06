المنوفية تستعد لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات

تستعد محافظة المنوفية لانطلاق أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمقرر تنفيذها اعتبارا من غدٍ السبت، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها والتصدي لكل أشكال التعدي والبناء المخالف.

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد بكل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية، لتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات في المهد والتعامل الحاسم مع المخالفين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ المنوفية، في تصريح خاص لـ "الشروق"، أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذ الإزالات المستهدفة خلال هذه المرحلة، مع تشكيل لجان ميدانية للمتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال الإزالة ورصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها بكل حسم، مؤكدا استمرار جهود المحافظة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.