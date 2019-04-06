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مجلس النواب الليبي: قوات الجيش تقوم بواجبها الوطني للقضاء على الإرهاب

طرابلس - أ ش أ
نشر فى : السبت 6 أبريل 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : السبت 6 أبريل 2019 - 9:56 م

أكد مجلس النواب الليبي أن ما تقوم به القوات المسلحة، واجب وطني تجاه المواطن والدولة؛ للقضاء على الإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون.

وجددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، دعمها للعملية العسكرية التي يشنها الجيش الوطني لتحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة.

وحسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، شدد المجلس على أن المجموعات المسلحة في طرابلس تقف حجر عثرة أمام دولة القانون والوصول بالبلاد إلى الاستقرار والأمان، وسط عجز المجتمع الدولي.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن سيطرت قواته على مدينتي صرمان وغريان، وأمر قائد الجيش المشير خليفة حفتر، قواته بالتقدم تجاه العاصمة، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية عسكرية في غرب البلاد للقضاء على الإرهاب، حيث أحكمت القوات سيطرتها، اليوم السبت، على مطار طرابلس الدولي.

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