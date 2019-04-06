مستشار النمسا يشيد بموقف نائبه الرافض لسياسات منظمة «الهوية» المتطرفة

أشاد مستشار النمسا سباستيان كورتس بموقف نائبه هاينز كريستيان شتراخه من رفض سياسات منظمة (الهوية)، وتأكيد عدم وجود علاقة لها مع حزب الحرية الذي يتولى شتراخه رئاسته.

وقال كورتس، خلال زيارته اليوم السبت، لمدينة لينز النمساوية لمؤازرة شتراخه في مؤتمر حزبي - "إن العلاقات بين الحزبين المكونين للائتلاف الحكومي جيدة وتجاوزت الخلاف حول منظمة (الهوية) المتطرفة التي ثبت تورطها في تلقي أموال من منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا".

ومن جانبه قال شتراخه إنه لا توجد أي روابط "تنظيمية أو هيكلية أو مالية" بين حزبه وبين منظمة الهوية العنصرية، مشددا أن حزب الحرية ليس حزبا للمتطرفين.

وأضاف أن البعض يحاول الربط بين حزبه وبين منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا وهذا أمر عار من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يسمح من البداية لهذه المنظمة أن يكون لها أي تأثير أو نفوذ في الحزب.

يشار إلى أن منظمة (الهوية) تأسست في النمسا عام 2012 وتزعم حماية الثقافة الأوروبية من التهديدات خاصة التي يمثلها الأجانب واللاجئين.