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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة

غزة- أ ش أ
نشر فى : السبت 6 أبريل 2019 - 12:41 م | آخر تحديث : السبت 6 أبريل 2019 - 12:41 م

فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان "إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مجموعة من قوارب الصيادين في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة".

وحسب اتفاقية التهدئة يسمح للصيادين في تلك المنطقة بالدخول 6 أميال فقط.. وفند صيادون إدعاءات الاحتلال السماح لهم بالصيد في مساحة 6 أميال بحرية شمال غزة، مؤكدين أن بحرية الاحتلال تقوم بمطاردتهم وملاحقتهم بإطلاق النار عليهم وعلى مراكبهم على بعد أقل من 3 أميال في بحر مدينة غزة، وتمنعهم من الصيد.

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