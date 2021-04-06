أمريكا وبريطانيا تعربان عن قلقهما إزاء النشاط الروسي على الحدود الأوكرانية

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أعربت بريطانيا والولايات المتحدة عن "قلقهما" إزاء النشاط الروسي مؤخرا على الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن المخاوف ظهرت بعد" تقارير موثوق بها" تفيد بحدوث تحركات للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا وجزيرة القرم المحتلة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، وأوضح موقف أمريكا الواضح الداعم لكييف.

وقال برايس للصحفيين: "لقد طالبنا روسيا بتقديم تفسير لهذه الأعمال الاستفزازية، ولكن الأهم هو ما أشرنا إليه بصورة مباشرة لشركائنا الأوكرانيين وهى رسالة طمأنة".

كما تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع زيلينسكي أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم جونسون: "لقد ناقشا المخاوف القوية لدى المملكة المتحدة بشأن النشاط العسكري الروسي الأخير على الحدود الأوكرانية وفي جزيرة القرم التي تم ضمها بصورة غير قانونية".

وأضاف: "أكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وأعرب عن تضامه مع حكومة الرئيس زيلينسكي في وجه هذا النشاط المزعزع للاستقرار ".

وأوضح: "لقد اتفقا على الاستمرار في العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمراقبة الوضع وضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد".

وكان قد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في دونتسك ولوهانسك في نهاية يوليو الماضي.

ومع ذلك، فإنه منذ بداية العام، قتل ما لا يقل عن 14 جنديا أوكرانيا وأصيب أكثر من 40 أخرين. وعلى جانب الانفصاليين، قُتل ما لايقل عن 16 مقاتلا ، وفقا لتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.