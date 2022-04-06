بلينكن في اتصالين مع علييف وباشينيان: نؤيد مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تشجيع بلاده لمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال بلينكن خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدولتين على إيجاد سلام شامل طويل الأجل من خلال الانخراط على المستوى الثنائي ومع الشركاء ذوي التفكير المماثل، "بما في ذلك من خلال دورنا كرئيس مشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأعرب بلينكن عن تشجيعه لمفاوضات السلام بين البلدين، بما في ذلك لقاء علييف وباشينيان مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وفي وقت لاحق، نشر بلينكن تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان حول أهمية تفادي التصعيد مع أذربيجان ودعوت إلى مواصلة جهود تحقيق السلام".

وأضاف: "الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في التوصل لسلام شامل على المدى الطويل في المنطقة".