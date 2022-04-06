تايوان تثمن الجهود الأمريكية لتعزيز قدراتها الدفاعية بصيانة صواريخ باتريوت

ثمنت الحكومة التايوانية، اليوم الأربعاء، جهود الإدارة الأمريكية في تعزيز قدراتها الدفاعية بعدما وافقت واشنطن أمس على حزمة الأسلحة الثالثة لتايوان منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، وهي بيع معدات وخدمات فنية بقيمة 95 مليون دولار لتايوان بهدف الحفاظ على نظام الدفاع الصاروخي التايواني الأمريكي الصنع "باتريوت".

ونقلت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع إنها تعرب عن "خالص امتنانها" للصفقة، مضيفة أن عملية بيع الأسلحة الدفاعية الأخيرة أظهرت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن النفس، ومن المرجح أن يتم تأكيد الحزمة رسميًا من قبل الكونجرس الأمريكي بعد شهر، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية التايوانية، في بيان منفصل، أن عملية البيع الأخيرة هذه في ظل إدارة بايدن "أظهرت بشكل كامل التقدير العالي للحكومة الأمريكية للقدرات الدفاعية لتايوان".

تعتبر هذه هي حزمة الأسلحة الثالثة التي يتم تقديمها منذ تولي بايدن منصبه في يناير 2021 حيث الأولى في أغسطس 2021، كانت مقابل 750 مليون دولار أمريكي لـ 40 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Paladin M109A6، والثانية في فبراير الماضي، وكانت عبارة عن حزمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي تضمنت معدات وخدمات لدعم المشاركة في برنامج باتريوت للخدمات الهندسية الدولية (IESP) وبرنامج المراقبة الميدانية (FSP) لمدة 5 سنوات.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمس أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إبرام صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".



