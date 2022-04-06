11 جريحا جراء هجوم بقنبلة يدوية في أشهر مسجد بالعاصمة الأفغانية

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أفادت منظمة "إيميرجينسي" غير الحكومية بأن ما لا يقل عن 11 شخصا أصيبوا جراء انفجار وقع داخل أشهر مسجد في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء.

وقالت المنظمة الإيطالية، التي تشغّل مركزا لجراحة ضحايا الحروب في العاصمة الأفغانية، إن سبعة من المصابين جروحهم خطيرة، فيما تم علاج الأربعة الآخرين في القسم الخارجي.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة خالد زدران إن الانفجار وقع بمسجد "بل خشتي" جراء انفجار قنبلة يدوية خلال صلاة ظهر اليوم.

وقال زدران، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به على صلة بالحادث.

ويقع المسجد في منطقة مكتظة بالسكان في كابول، وتحيط به المتاجر والأسواق المكتظة.

وكان شخص لقي حتفه وأصيب 59 آخرون في انفجار وقع الأحد الماضي يقنبلة يدوية بأكبر سوق للصرافة في البلاد، والموجود قرب مسجد بل خشتي.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن.

وكانت الأوضاع في أفغانستان قد شهدت استقرارا أمنيا بعد عودة حركة طالبان للسلطة في آب/أغسطس من العام الماضي، إلا أنها عاودت التدهور مؤخرا.

ولا يزال تنظيم داعش هو التهديد الأمني الأكبر في أفغانستان.