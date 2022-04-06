الطاقة الدولية: سحب 120 مليون برميل نفط من المخزون الاستراتيجي لتهدئة الأسعار

قال مراسل وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، إن وكالة الطاقة الدولية ستطلق 120 مليون برميل نفط، من مخزونها الاستراتيجي؛ لتهدئة الأسعار التي ارتفعت نتيجة لحرب روسيا وأوكرانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء، ستأتي نصف الكمية من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيوفر أعضاء آخرون في وكالة الطاقة الدولية الباقي.

وأوضح المراسل - نقلاً عن مصادر لم يحددها - أن مساهمة الولايات المتحدة، ستكون جزءًا من 180 مليون برميل نفط، أعلن عنها الرئيس جو بايدن بالفعل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، لتقليص خسائرها المبكرة، حيث أثار التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا مخاوف بشأن الإمدادات، في مواجهة مخاوف من ضعف الطلب في أعقاب زيادة مخزونات الخام الأمريكية وإغلاق شنغهاي الصينية المستمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو ما يعادل 1% إلى 107.71 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى 105.06 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.21 دولار، أو 1.2%، إلى 103.17 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى 103.17 دولار في التعاملات المبكرة.

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو؛ بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، والتي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «جرائم حرب» بينما ونفت روسيا استهداف المدنيين.

ومن شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة، والتي يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين»، في وقت سابق، إن الاتحاد يعمل على فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك على واردات النفط والفحم.