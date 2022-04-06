كييف: إجلاء أكثر من 3800 شخص من مناطق محاصرة في أوكرانيا

أفادت معلومات من كييف بأنه تم إجلاء أكثر من 3800 شخص من مناطق محاصرة في أوكرانيا يوم الثلاثاء.

ونُقل نحو 2200 شخص إلى زابوريجيا من مدينة ماريوبول المتنازع عليها بشدة وشبه المُدمرة تماما وبيرديانسك القريبة، حسبما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في رسالة فيديو على تليجرام.

وأضافت أنه تم نقل أكثر من ألف شخص إلى بر مناطق آمنة من منطقة لوهانسك.

واحتجزت القوات الروسية لفترة وجيزة قافلة من سبع حافلات من ماريوبول في قرية مانهوش الأوكرانية واضطرت في نهاية المطاف إلى العودة. وفي طريق العودة، كان بإمكان الحافلات أن تنقل سكان ماريوبول وبيرديانسك، بحسب فيريشوك.

وأضافت أن أكثر من 40 سيارة خاصة تبعت قافلة الحافلات، لذلك كان من المتوقع أن يصل 400 شخص آخر بأمان إلى زابوريجيا قريبا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إجلاء أكثر من18600 شخص من "مناطق خطرة" في أوكرانيا ومنطقتي لوهانسك ودونيتسك في غضون 24 ساعة.