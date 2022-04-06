غلق مخبز بلدي وضبط مخبزين لتصرف أصحابهما في ٢٢٤ شكارة دقيق برشيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي يفيد بتمكن فارس عبد الواحد رئيس الرقابة برشيد، برفقة نبيل عسكر مفتش الرقابة بالإدارة.

وتمكنت الحملة من ضبط مخبز بلدي مدعم لقيام المدير المسئول بتجميع ٦ شكائر دقيق زنة ٥٠ كيلو للشيكارة دون وجه حق وعدم إمساك سجل زيارات وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٠ جراما للرغيف الواحد وتعدي صاحب المخبز ونجلته على الحملة التموينية ومنعهم من التحفظ على الدقيق المضبوط، ومخبز بلدي مدعم لتصرفه في ٢١٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق بالسوق السوداء وعدم التزامه بمواعيد الإنتاج وعدم الإعلان.

ونجحت الحملة في ضبط مخبز بلدي مدعم لتصرفه دون وجه حق في ٧ شكائر دقيق بلدي مدعم، ومخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمعدل ١٨ جراما للرغيف الواحد وتم تحرير المحضر اللازم.