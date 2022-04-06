الكرملين: الأمر بسحب القوات الروسية من مقاطعة كييف صادر عن بوتين شخصيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش من مقاطعة كييف؛ لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وأضاف بيسكوف، في حوار مع قناة «LCI» الفرنسية، متحدثا عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف: «هذه بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، التي يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة».

وأوضح: «من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية، يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس (فلاديمير) بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة (منطقة كييف)».

وفي الوقت الذي أعلنت فيه موسكو قبل أيام الانسحاب من محيط العاصمة الأوكرانية كييف، أكدت نائب وزير الدفاع الأوكراني، أمس الثلاثاء، أن سبب انسحاب قوات روسية من منطقتي كييف وتشيرنيهيف يستهدف إعادة التجمع ثم الاندفاع مرة أخرى للهجوم.

وقالت هانا ماليار إن بلادها مستعدة لجميع السيناريوهات، وإنها ستواصل القتال، مضيفة: «القتال الضاري متواصل في جميع المناطق. سنحقق النصر بالتأكيد، لكن الطريق طويل، ويتطلب منا الجهد والصبر».



