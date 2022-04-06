الرئيس التونسي: الاقتراع في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد والهيئة المستقلة ستشرف عليها بتركيبة أخرى

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل سيكون على الأفراد وستشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكن ليس بتركيبتها الحالية.

وقال سعيد، للصحفيين أثناء زيارته إلى مدينة المنستير في ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال، إن التصويت سيكون على الأفراد، وهو المقترح المقدم عوضا عن نظام الاقتراع الحالي على القوائم، ضمن حزمة من الإصلاحات السياسية تشمل القانون الانتخابي ونظم الحكم.

كما ذكر سعيد أن المواعيد الانتخابية المقبلة، الاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية، ستشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات لكن بتركيبة أخرى.

كانت نتائج الاستشارة الوطنية إلكترونيا التي عرضها سعيد تمهيدا لاستفتاء شعبي، أفضت في نتائجها الأولية الى تأييد أكثر من 86 % للنظام الرئاسي.

وقاطعت الأحزاب المعارضة هذا الاستفتاء كما أعلنت عن رفضها لخارطة الطريق للإصلاحات السياسية التي عرضها سعيد.