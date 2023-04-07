السيسي: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من بركاته لنتمكن من فعل المزيد

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة ستواصل جهودها لتحسين حياة المواطنين.



جاء ذلك خلال الحوار الذي أداره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أهالي حي الأسمرات، اليوم الخميس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات، مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.



وتابع قائلا "أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من بركاته، لنتمكن من فعل المزيد"، مؤكدا أن هناك سعيا دائما البناء والتعمير والإصلاح.



وفيما يتعلق بملف التعليم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في حال تمكنا من عمل تعليم جيد ستكون مصر في مكان آخر.



وأوضح الرئيس السيسي أنه حينما كان متواجدا في الأكاديمية العسكرية، حيث تم جمع مجموعة طيبة من المعلمين ذوي خبرة 10 و15 سنة، حتى يتم اختيار منهم مديري مدارس.



وأضاف أن "الفكرة أن نختارهم ونقوم بعمل دبلومة تأهيل لمدة 6 أشهر، وبدلا من أن نقول إننا سنصلح كل المدرسين، فهذا شيء صعب حيث يقدرون بمليون ونصف مدرس، لكن إذا كان لدينا 500 مدير مدرسة وقمت بتجهيزهم بشكل جيد، وأدخلتهم على المدرسين فسيكون هناك روح مختلفة لهذه المدرسة".



وأكد الرئيس السيسي أن التعليم الذي نتحدث عنه أكبر بكثير مما نحن فيه، مؤكدا أنه دون التكاتف والعمل جنبا إلى جنب سيكون من الصعب أن نصل إلى ما نريد.



وأضاف قائلا: "نحن 150 مليون مصري، والتعليم الأساسي به 25 مليون طالب، والتعليم الجامعي 4 ملايين، وهذا حجم دولتين أو ثلاثة دول مجتمعة" .