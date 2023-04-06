وزيرة التنمية الألمانية تناشد طالبان رفع الحظر المفروض على عمل نساء أفغانيات لدى الأمم المتحدة

ناشدت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، جماعة طالبان رفع الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة.

وقالت الوزيرة الألمانية لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات من المقرر نشرها في عددها الصادر غدا الجمعة: "لم تحاول أي بلد من قبل مطلقا إبعاد النساء عن منظمات الأمم المتحدة"، وأضافت أن مثل هذا الحذر لا يضر فقط بالنساء، ولكن بتنمية الدولة بأكملها بشكل تام.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت أمس الأربعاء أنه لم يعد مسموحا لنساء أفغانيات العمل لديها بعد تعليمات من جماعة طالبان.

وأثار هذا الحظر ردود فعل قوية على المستوى العالمي والمحلي أيضا.

ودعت شولتسه لفحص كيفية تطبيق الحظر الجديد من أجل مواصلة دعم نساء وفتيات أفغانيات إن أمكن، لافتة إلى أنه لا يمكن الوصول لمواطنات أفغانيات في أية مشروعات تنموية في أفغانستان إلا من خلال موظفات سيدات.

من جانبها، حذرت منظمة الإغاثة الألمانية "كير" من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود القواعد الجديدة من جماعة طالبان بأنها خطوة أخرى "نحو محاولة ممنهجة لإقصاء النساء من كافة المجالات بالحياة العامة".