إنجاز تاريخي لنجم ريال مدريد في الكامب نو

نجح كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في قيادة فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تسجيله "هاتريك" في انتصار الفريق الملكي على الغريم التقليدي برشلونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في إياب نصف نهائي الكأس بملعب الكامب نو.

ليرفع كريم بنزيما رصيده إلى 16 هدفاً في الكلاسيكو، ووصل إلى الهاتريك العاشر في مسيرته الكروية.

كما بات أول لاعب في ريال مدريد يسجل هاتريك في برشلونة بالكامب نو بالألفية الجديد، وثاني لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل هاتريك في ملعب برشلونة بعد بوشكاش في عام 1963.

الجدير بالذكر أنه لأول مرة يخسر برشلونة الكلاسيكو بفارق أربعة أهداف منذ عام 1995.