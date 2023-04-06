تعاونيات الإسكان تطرح تشوينات ولوطات رواكد للبيع بالمزاد العلني

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أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح تشوينات ولوطات رواكد، للبيع بالمزاد العلني، في جلسة يوم الإثنين 10 إبريل الجاري، بنادي العلميين بجوار المقر الرئيسي نهاية مكرم عبيد بمدينة نصر.

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن التشوينات المطروحة بأرض فضاء الخدمات بموقع 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر، وموقع الهيئة بأبراج المنصورة، وتشوينات الهيئة بالمقر الرئيسي، بالإضافة إلى لوطات رواكد بالهيئة بالمقر الرئيسي.

وأشارت هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ 500 جنيه بمقر الهيئة الرئيسي (3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر)، لافتةً إلى أن تأمين دخول المزاد 150 ألف جنيه.