معلول يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمحلة

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توج التونسي علي معلول الظهير الأيسر لنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وغزل المحلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

وسجل علي معلول هدفا في فوز فريقه الأهلي على غزل المحلة، من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على «فيسبوك»، صورة معلول أثناء تسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمحلة، معلقا عليها: «مجهود رائع من ملك الحلول خلال مباراة الأهلي ضد غزل المحلة ليتوج بجائزة رجل المباراة».

فيما فاز بلاتي توريه لاعب نادي بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب مساء الأربعاء.