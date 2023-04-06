تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 35 جنيها ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2190 جنيها مقابل 2225 جنيها، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 95 جنيها خلال تعاملات أمس، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 2225 جنيها، مقابل 2180 جنيها فى بداية تعاملات أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر الجرام عيار 18 سجل نحو 1877 جنيها مقابل 1912 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2505 جنيها مقابل 2540 جنيه، كما هبط الجنيه الذهب بقيمة 280 جنيها ليسجل نحو 17520 جنيها، مقابل 17800 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام، اليوم الخميس، إذ استعاد الدولار بعض قوته، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2014.26 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس 2022 أمس الأربعاء، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% إلى 2029.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي، إن ما يحدث في السوق بسبب بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حادا جدا.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت عناصر رئيسية في دعم أسعار الذهب وأشار أيضا إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة الجمعة العظيمة.

وصعد الذهب حوالي 2.4% هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+ وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة على مدار الأسبوع، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في مارس. وأظهرت بيانات منفصلة أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر مارس المقررة يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ خسرت الفضة 0.7% لتبلغ24.81 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1001.67 دولار ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1426.95 دولار