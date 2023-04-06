أمرت النيابة العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بعرض جثة شاب على الطب الشرعي، كان قد توفي بعدما انفجرت فيه ألعاب نارية "بازوكا"، وذلك في قرية أبو منقار بمركز الفرافرة.



وتم نقل جثة المتوفى من مشرحة مستشفى الداخلة العام لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي لحين وصول الطب الشرعي من محافظة أسيوط؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير بملابسات الوفاة.



وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب يدعى "عمر.ع، 22 سنة"، لمشرحة مستشفى الداخلة العام.



وتبين انفجار لعبة صواريخ "بازوكا" في جسده، ما تسبب في وفاته مباشرة، وذلك في قرية "أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة.