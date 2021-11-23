أردوغان: وزير المالية التركي السابق محمد شيمشك يساهم في رسم سياسات الاقتصاد التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن محمد شيمشك قد يساعد في رسم سياسات الاقتصاد التركي، دون أن يشير إلى دور رسمي لوزير المالية التركي السابق.

وقال أردوغان، في مقابلة على الهواء مباشرة مع قناة "24 تي في" في وقت متأخر أمس الأربعاء "نستعد الآن لزيادة تعزيز سياساتنا الاقتصادية في الفترة المقبلة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أردوغان "يقوم فريق بقيادة محمد شيمشك، الذي شارك في إدارة الاقتصاد لسنوات، بالاستعدادات لتحقيق هذه الغاية."

وكان شيمشك من الشخصيات المؤيدة للسوق في حكومة أردوغان حتى ترك منصبه بعد انتخابات عام 2018، وحل محله بعد ذلك بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي.

ومنذ ذلك الحين، اتبعت تركيا سياسات اقتصادية غير تقليدية، واتبع البنك المركزي سياسة نقدية فضفافضة للغاية.

وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما خلال هذه الفترة، في حين تم استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وعقد أردوغان اجتماعا مع الوزير السابق شيمشك في أنقرة في 20 مارس الماضي، مما أثار تكهنات بأن الخبير الاستراتيجي السابق في "ميريل لينش" قد يتولى دورا في الحكومة.

ومع ذلك، كان وزير المالية السابق مصرا على الابتعاد عن المعترك السياسي الفعلي، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك بعد ذلك الاجتماع.