المجر: معارض لأوربان يتطلع لحشد الدعم في بودابست

من المقرر أن يقود نجم صاعد في المعارضة المجرية، ثاني احتجاج حاشد اليوم السبت، خلال عدة أسابيع، لبناء دعم شعبي في مسعى بعيد المدى لتحدي حكم رئيس الوزراء، فيكتور أوربان.

وبرز بيتر ماجيار، إلى الساحة، بعد استقالة اثنين من حلفاء أوربان الرئيسيين، بما في ذلك زوجة ماجيار السابقة، ووزيرة العدل السابقة، جوديت فارجا، في فبراير الماضي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن ينظم الآلاف احتجاجا خارج البرلمان المجري في وسط بودابست اليوم السبت، بزعامة ماجيار/43 عاما/ وهو محام ودبلوماسي سابق.

ويخطط ماجيار السياسي المستقل، لاستغلال التجمع الحاشد، لطرح تفاصيل خططه لتحدي حزب أوربان في انتخابات البرلمان الأوروبي والبلديات المحلية، المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

يذكر أن حزب أوربان يهيمن على المجر، منذ عودته إلى السلطة في عام 2010 .