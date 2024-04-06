محافظة مطروح تكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر

احتفلت محافظة مطروح، بليلة القدر وتكريم الفائزين في المسابقه الكبرى لحفظ القرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، ومديري المديريات والإدارات والمكرمين من حفظة القرآن ولجنة التحكيم من أئمة مديرية الأوقاف، وكذلك أئمة ختم القرآن الكريم بمساجد الأوقاف بالمحافظة والطالبة الفائزة بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وعدد من إعلاميي المحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمت بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ثم مسيرة من المسجد الكبير إلى ديوان عام المحافظة احتفاء بحفظة القرآن الكريم مع ارتداء الأوشحة.

وخلال الاحتفالية التى بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فيديو تعريفي بمسابقة القرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح بدعم مالي ٢٠٠ ألف جنيه مناصفة بين الجهتين، ثم تواشيح وابتهالات دينية.

وأكد محافظ مطروح، أن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح وكذلك مسابقة وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية،تعكس حرص الدولة بأجهزتها المختلفة فى غرس القيم والمبادئ والتشجيع عليها ، خاصة حفظ القرآن الكريم ليكون لهم الهادى بمبادئه وتعاليمه الربانية.

بينما أوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف أنه تقدم للمسابقة نحو ألف متسابق من أبناء المحافظة، تم اختيار 461 متسابق لتحديد الفائزين في المستويات المختلفة لحفظ القرآن الكريم.