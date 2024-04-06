قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر حققت قفزة نوعية في مجال جودة الطرق ‏والكباري والمحاور الرئيسية، حيث ارتفعت من المرتبة 118 إلى المرتبة 28، وفقًا لتقييم الأمم المتحدة‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «عقار مصر» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن الصعود 90 ‏مرتبة؛ هو إنجاز لم تحققه أي دولة في أي قطاع، مؤكدا أنه ثمرة جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية منذ ‏تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.‏

واستعرض بعض النجاحات الأخرى التي حققتها الدولة، على غرار مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة ‏والقضاء على فيروس سي، قائلا: «مصر كانت الدولة الأسوأ عالميا وأكثر دولة يستوطن بها فيروس سي، هذا الملف ‏أصبح من الماضي، وحصل فيه نجاح استثنائي؛ لكن الناس بتنسى بسبب توالي النجاحات؛ فالناس بتنسى أنه كان أحد ‏أزمات مصر».‏

وأكد أن حلم إنشاء عاصمة إدارية جديدة راود رؤساء مصر منذ 50 عامًا، لافتا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات فكر في إنشاء ‏عاصمة إدارية جديدة في مدينة السادات، مشددا على أن إنشاء العاصمة الإدارية ليست ترفًا؛ بل هو ضرورة لوضع مصر ‏في مكانها المناسب على الساحة الدولية‎.‎

ووصف شكري، العاصمة الإدارية؛ بأنها نقلة نوعية حضارية ومعمارية استثنائية، تتناسب مع اسم مصر في عام ‏‏2024‏‎.‎