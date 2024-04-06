قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر حققت قفزة نوعية في مجال جودة الطرق والكباري والمحاور الرئيسية، حيث ارتفعت من المرتبة 118 إلى المرتبة 28، وفقًا لتقييم الأمم المتحدة.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «عقار مصر» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن الصعود 90 مرتبة؛ هو إنجاز لم تحققه أي دولة في أي قطاع، مؤكدا أنه ثمرة جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرض بعض النجاحات الأخرى التي حققتها الدولة، على غرار مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، قائلا: «مصر كانت الدولة الأسوأ عالميا وأكثر دولة يستوطن بها فيروس سي، هذا الملف أصبح من الماضي، وحصل فيه نجاح استثنائي؛ لكن الناس بتنسى بسبب توالي النجاحات؛ فالناس بتنسى أنه كان أحد أزمات مصر».
وأكد أن حلم إنشاء عاصمة إدارية جديدة راود رؤساء مصر منذ 50 عامًا، لافتا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات فكر في إنشاء عاصمة إدارية جديدة في مدينة السادات، مشددا على أن إنشاء العاصمة الإدارية ليست ترفًا؛ بل هو ضرورة لوضع مصر في مكانها المناسب على الساحة الدولية.
ووصف شكري، العاصمة الإدارية؛ بأنها نقلة نوعية حضارية ومعمارية استثنائية، تتناسب مع اسم مصر في عام 2024.