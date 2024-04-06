 قوات الاحتلال تعتقل طفلا فلسطينيا جنوبي جنين وتقتحم قريتي جلبون وفقوعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل طفلا فلسطينيا جنوبي جنين وتقتحم قريتي جلبون وفقوعة

وكالات
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 1:42 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 1:42 م
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلًا فلسطينيًّا من مخيم فحمة جنوب جنين، على حاجز عسكري، واقتحمت قريتي جلبون وفقوعة شمالا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت الطفل حمودي عمران بطران (16 عاما)، من سكان مخيم فحمة، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي جلبون وفقوعة ومنطقة الحفيرة قرب بلدة عرابة، ونصبت حاجزا عسكريا على دوار عرابة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين على شارع نابلس.

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