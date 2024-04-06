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مظاهرات محلية في بريطانيا لوقف الحرب على غزة

لندن - بترا
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 6:37 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 6:37 م

خرج الآلاف في مختلف مدن ومناطق المملكة المتحدة اليوم السبت، في مظاهرات محلية مطالبين بوقف الحرب على غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

ووفق ما أعلنته "حملة التضامن مع فلسطين" في لندن، خرجت مظاهرات محلية في مناطق متفرقة في عموم المملكة المتحدة بما فيها مناطق في العاصمة لندن ومدن بريستول وبرايتون وكاردف وأكستر وساوثهامبتون وكوفنتري ومدن ومناطق أخرى.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف إطلاق النار فوراً وبشكل دائم، وإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، وتحقيق الحرية والعدالة لفلسطين. كما طالبوا الحكومة البريطانية بإنهاء "تواطؤها في الهجمات الإسرائيلية والتوقف عن تسليح إسرائيل".

 

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