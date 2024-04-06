مودرن فيوتشر يحفز لاعبيه قبل المران الختامي استعدادا للزمالك

حرص الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى، على تحفيز لاعبيه قبل انطلاق المران الختامي استعدادا للزمالك، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة.

وقام تامر مصطفى والثنائي علاء ميهوب، مدير الكرة، وهيثم عرابي، المدير التنفيذي للنادي، بالاجتماع باللاعبين في منتصف الملعب قبل انطلاق المران، وتبادل الثلاثي الحديث إلى اللاعبين بكلمات حماسية ومؤثرة من أجل رفع روحهم المعنوية قبل المباراة المصيرية أمام الزمالك.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليضع الفارس الأبيض قدما في نصف نهائي الكونفدرالية.