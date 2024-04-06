أعلنت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، اليوم السبت، أنهم يعتزمون إجراء أول مناورة بحرية مشتركة واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، في استعراض واضح للوحدة في مواجهة النفوذ البحري الصيني.



ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن بيان لوزراء دفاع الدول الأربع في اجتماع مشترك، إن المناورة البحرية المشتركة ستجرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين غدا الأحد لإظهار "الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".



وعززت الولايات المتحدة وحلفاؤها الثلاثة علاقاتهم الثنائية أو المتعددة الأطراف منذ الاجتماع الأول لوزراء دفاع الدول الأربع الذي عقد في يونيو من العام الماضي.



وأصبح نفوذ الصين متزايدا في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، وفي أحدث واقعة، استخدم خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد سفينة فلبينية بالقرب من المياه الضحلة المتنازع عليها أواخر الشهر الماضي.



وقال الوزراء الأربعة في البيان، "إننا نقف مع جميع الدول في حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون"، والذي هو "أساس" السلام والاستقرار الإقليميين.



وذكرت مصادر بالحكومة الفلبينية، أن المناورات المشتركة ستجرى قبالة جزيرة بالاوان الفلبينية.