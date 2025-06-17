إسرائيل: الضابط الذي قتل يوم الاثنين جنوب غزة قائد بجهاز الشاباك

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• بما يرفع عدد عناصر "الشاباك" الذي قتلوا منذ بداية الحرب إلى 11

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الثلاثاء، أن الضابط الذي قتل الاثنين جنوب قطاع غزة "قائد في الشاباك".

ونقلت القناة 12 العبرية عن "الشاباك" أن "تال موفشوفيتش الذي قتل أمس بقطاع غزة أثناء خدمته الاحتياطية هو مقاتل وقائد في الشاباك".

وأضاف: "تال هو القتيل الحادي عشر في الشاباك منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023".

والاثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نقيب الاحتياط موفشوفيتس نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 العاملة تحت لواء جولاني جنوب قطاع غزة.

والاثنين، أعلنت "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" تنفيذ عمليات ضد آليات وقوات الجيش المتوغل شمال وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 10 عسكريين آخرين بينهم ضابط، بكمين في جنوب قطاع غزة.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 871 ضابطا وجنديا، بينهم 428 قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر 2023.

بينما بلغت حصيلة المصابين 5 آلاف و981 ضابطا وجنديا، ضمنهم ألفين و729 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفقا لبيانات الجيش الرسمية.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره البشرية، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.