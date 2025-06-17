الطاقة الذرية: تأثير مباشر على قاعات تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز الإيرانية بسبب هجوم إسرائيل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها رصدت عناصر إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة على قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة «نطنز» النووية الإيرانية.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إلى أن الرصد يأتي بناءً على التحليل المستمر لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي جُمعت، بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، يوم الجمعة الماضية.

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 17, 2025

وأسقطت إيران طائرة إسرائيلية بدون طيار بالقرب من منشأة «نطنز» النووية في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «فارس»، نقلاً عن مسئول محلي.

وقال نائب حاكم محافظة أصفهان وسط إيران، إن الطائرة المسيرة أسقطت «داخل إحدى الحلقات الدفاعية (منطقة العمليات) لأنظمة الدفاع الجوي في منشأة نطنز».

ويُعتبر نطنز موقعًا نوويًا رئيسيًا، حيث تُخصّب إيران اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويُخصّب اليورانيوم المُخصص للأسلحة بنسبة 90%.

وقد تم استهدافه في الأيام الأخيرة بغارات جوية إسرائيلية، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية أضرارًا كبيرة - بما في ذلك المبنى الرئيسي لإمدادات الطاقة في نطنز، ومولدات الطوارئ والاحتياطية.