الطاقة الذرية: تأثير مباشر على قاعات تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز الإيرانية بسبب هجوم إسرائيل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها رصدت عناصر إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة على قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة «نطنز» النووية الإيرانية.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إلى أن الرصد يأتي بناءً على التحليل المستمر لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي جُمعت، بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، يوم الجمعة الماضية.

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow.