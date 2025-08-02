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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، بأنَّ زلزالًا بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر هز منطقة هندوكوش في أفغانستان.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا، وفق وكالة رويترز.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

في شأن آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الجمعة، تسجيل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب زلزال قوي بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي يوم الأربعاء الماضي.

وهذا الزلزال كان من بين أقوى الزلازل المسجلة في التاريخ، وتسبب في أضرار مادية وإصابات في مدينة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، وأدى إلى إطلاق تحذيرات من تسونامي عبر المحيط الهادئ، مع اندلاع بركان كليوتشيفسكوي في المنطقة بعد ساعات من الحدث.