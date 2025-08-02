باكستان تسرّع وتيرة ترحيل الأفغان

جدّدت باكستان، دعوة الأفغان لمغادرة أراضيها، مسرّعة بذلك وتيرة حملتها لترحيلهم، بحسب ما أفاد مسئولون في البلدين لوكالة فرانس برس الجمعة.

ولجأ ملايين الأفغان إلى باكستان على مدى العقود الماضية، هربا من النزاعات والأزمات الإنسانية، وهي موجة تفاقمت مع عودة حركة طالبان إلى السلطة في صيف العام 2021.

وأطلقت إسلام آباد التي تتهم الأفغان بالضلوع في الإرهاب ودعم الحركات المعارضة، حملة طرد واسعة النطاق في العام 2023.

وفي الأول من أبريل الماضي، ألغت إسلام آباد تصاريح إقامة 800 ألف أفغاني بعضهم وُلد على أراضيها أو يقيم فيها منذ عقود.

وقال مهر الله، المسئول الحكومي الرفيع المستوى في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الحدودي مع أفغانستان: "تلقينا تعليمات من وزارة الداخلية لبدء عملية جديدة تهدف إلى ترحيل جميع الأفغان، بما في ذلك حاملي تراخيص إقامة وبطاقات لجوء وذلك بطريقة منظمة ومحترمة".

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، عاد ما يقارب مليوني أفغاني إلى بلادهم منذ الأول من يناير، من باكستان وإيران التي تنفذ حملة مماثلة.

وأفاد المسئول المحلي الباكستاني حبيب بنغال زاي بأن نحو 4000 إلى 5000 شخص تجمعوا الجمعة عند معبر شامان الحدودي" لدخول أفغانستان.

ومن الجهة المقابلة، في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان، أكد المسئول عبد اللطيف حكيمي أن أعداد العائدين شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة.