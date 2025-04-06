استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5 إلى 14 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 13 إلى 23 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 9 إلى 25 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 13 إلى 25 جنيها.

استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 60 إلى 80 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 12 إلى 16 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

استقر أسعار الفراولة لتتراوح بين 13 إلى 25 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيها.