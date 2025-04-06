حزب الشعب الجمهوري التركي يعيد انتخاب زعيمه

أعاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، انتخاب زعيمه أوزجور أوزيل، اليوم الأحد، في وقت يسعى فيه الحزب لتعزيز مقاومته عقب اعتقال مرشحه الرئاسي وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وجرى إعادة انتخاب أوزيل، البالغ من العمر 50 عاما، في مؤتمر استثنائي للحزب بأغلبية ساحقة بلغت 1171 صوتا من أصل 1276 صوتا تم الإدلاء بها، وفقا لوكالة الأنباء أنكا، التي تُعتبر مقربة من المعارضة.

ولم يواجه أوزيل أي منافس.

وكان حزب الشعب الجمهوري في مقدمة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت تركيا منذ اعتقال إمام أوغلو وإقالته من منصبه الشهر الماضي؛ بسبب اتهامات بالفساد والإرهاب.

وخطط الحزب، لتنظيم احتجاجات أسبوعية ابتداء من الأسبوع القادم، رغم الضغوط التي تمارسها السلطات.

ومن المقرر أن يتبع مؤتمر الحزب الذي جرى في العاصمة مظاهرة في أنقرة اليوم الأحد تعبيرا عن التضامن مع إمام أوغلو.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المتظاهرين خرجوا بالفعل للاحتجاج على اعتقال نائب الأمين العام لإدارة بلدية إسطنبول، ماهر بولات.

وقال محامي بولات على منصة "إكس"، إنه طالب بالإفراج عن موكله، مشيرا إلى أن حياته في خطر شديد في الحجز بسبب ارتفاع ضغط دمه.

ويرى حزب الشعب الجمهوري، أن إقالة إمام أوغلو هي مناورة من جانب الحكومة لإقصاء منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وطالب الحزب بانتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا عام 2028.

وتهدف الانتخابات التي جرت اليوم الأحد، لاختيار زعيم حزب الشعب الجمهوري إلى منع الحكومة من تعيين وصي على الحزب، الذي يخضع للتحقيق بشأن مزاعم تفيد بتورط أعضاء في الحزب في تلقي رشاوى للتصويت لصالح أوزيل في مؤتمر الحزب عام 2023.

وينفي أوزيل والحزب هذه الاتهامات.

وأشارت نائبة زعيم حزب الشعب الجمهوري جامزي تاشجير، إلى أن التهديد الذي يتعرض له الحزب لا يزال قائما رغم إعادة انتخاب أوزيل اليوم الأحد.