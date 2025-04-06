مجهول يتحصن داخل مبنى البرلمان الكندي

أعلنت الشرطة الكندية أن رجلا مجهولا تحصن داخل مبنى البرلمان الكندي في العاصمة الكندية أوتاوا، ولم ترد معلومات عن ضحايا أو قتلى في الحادث.



وقالت شرطة أوتاوا في بيان على منصة "إكس": "الشرطة تتواجد في موقع الحادث في مبنى البرلمان بعد أن تحصن رجل في الجناح الشرقي من المبنى. وتم إخلاء الجناح الشرقي. ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، وتواصل الشرطة التعامل مع الرجل".

وذكرت الشرطة أن الحادث بدأ قبل الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت موسكو 5 أبريل).



وحثت الشرطة سكان المدينة على تجنب التوجه إلى مكان الحادث.

ونشرت وسائل إعلام محلية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من مكان الحادث، حيث يمكن رؤية طوق أمني فرضته الشرطة.