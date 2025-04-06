شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، جريمة قتل زوج لزوجته، بعدما خنقها بيديه حتى فارقت الحياة، وذلك على إثر نشوب خلافات أسرية دائمة بينهما.

كان اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد تلقى إخطارا بالعثور على جثة "إسراء.ع"، ربة منزل، 29 سنة، داخل منزلها بأحد أحياء مدينة الخارجة القديمة، وتم إجراء الكشف الطبى المبدئي على الزوجة المتوفية والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتمكنت أجهزة الأمن في الوادي الجديد من ضبط زوجها ويدعى "مصطفى أ"، 34 سنة، وتم استجوابه وأنكر فى بداية التحقيقات علاقته بالواقعة، وبمواجهته بالتحريات والأدلة اعترف بقتلها على إثر نشوب خلافات أسرية بينهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وحبس المتهم وتمثيل الجريمة.