نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بعزبة جرجس والعسال بحي شبرا

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة عزبة جرجس والعسال، بحضور المهندس محمد عبدالنعيم، رئيس حي شبرا.



وأوضح فوزي، اليوم الأحد، أنه سيجري تطوير العقارات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا حفاظاً على سلامة الأسر المقيمة به، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أطلقه لإعادة تطوير وتأهيل بعض المناطق العشوائية وغير المخططة.

وأشار إلى أن منطقة عزبة جرجس والعسال بحي شبرا تقع على مساحة 32 فدانا ويقطنها ما يقرب من 5 آلاف أسرة وجاءت في خطة تطوير العشوائيات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في مناطق حضارية تزامناً مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة أو تطوير العمران القائم.

ونوه بتطوير عدد كبير من المنازل خلال الفترة الماضية وتجديد شبكة المرافق بالمنطقة، وجارِ استكمال باقي تطوير العقارات بهدف الارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة بحي شبرا شمال القاهرة.