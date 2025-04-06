مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام اليونايتد

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أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي مانشستر سيتي فريق مانشستر يونايتد في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، لحساب منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتي لمباراة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مواريس

خط الدفاع: نيكو أورايلي - يوشكو جفارديول - روبن دياز - ماتيوس نونيز

خط الوسط: إلكاي جندوجان - كيفين دي بروين - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: برناردو سيلفا - عمر مرموش - فيل فودين.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي على النحو التالي: ستيفان أورتيجا - فيتور ريس - جيمس ميكاتي - ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف - سافيو - نيكو جونزاليس - جيريمي دوكو - جاك جريليش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 37 نقطة.