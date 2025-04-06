اللواء سمير فرج: طول ما مصر قوية محدش يقدر يقرب لها

قال اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن إسرائيل انتهكت «اتفاقية المعابر» الموقعة عام 2005 بينها وبين السلطة الفلسطينية، وذلك باقتحامها الجانب الفلسطيني من معبر رفح والاستيلاء عليه.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن اتفاقية المعابر لعام 2005 نصت على أن الجهات المسئولة عن الجانب الفلسطيني من معبر رفح هي السلطة الفلسطينية، ومراقبون من الاتحاد الأوروبي.

وتساءل الخبير العسكري: «عندما تأتي إسرائيل وتقتحم المعبر من الجانب الفلسطيني وتستولى عليه وتدخل بالدبابات، انتهاك أم لا؟»، مشيرا أيضا إلى انتهاك آخر ببنود اتفاقية السلام بوجود عناصر من الفرقة 36 المدرعة الإسرائيلية حاليا في المنطقة «د» داخل إسرائيل؛ لمهاجمة غزة، بالإضافة إلى الانتهاك المتمثل في السيطرة على ممر فيلادلفي داخل قطاع غزة.

وشدد أن مصر، في المقابل، لم تنتهك اتفاقية السلام على الإطلاق، مستشهدًا بفترة الحرب على الإرهاب في سيناء على مدى 6 سنوات، والتي كانت مصر تنسق فيها مع الجانب الآخر وإخطاره بزيادة عدد القوات عن المنصوص عليه في الاتفاقية حتى لا تكون بالمخالفة.

وشدد أن القوة العسكرية لمصر تمثل الضمانة الأساسية لأمنها واستقرارها وردع أي اعتداء، قائلا: «طول ما مصر قوية محدش يقدر يقرب لها، الناس عرفت أهمية تسليح الجيش.. غزة لو كان فيها جيش كانوا عملوا فيها كدا، لبنان أخذوا منها المنطقة البلوك رقم 9 فيها حقلين غاز، ولبنان ظلمت؛ لأن ليس لديها قوة عسكرية».