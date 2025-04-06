عوالم علياء الجريدي في أسبوع فن الرياض الأول

تشارك الفنانة التشكيلية علياء الجريدي، في فعاليات أسبوع فن الرياض الأول، والذي تنظمه هيئة الفنون البصرية السعودية خلال الفترة من 6 حتى 13 إبريل الجاري، وذلك من خلال معرض خاص لها في إطار التعاون بين جاليري إرم بالعاصمة الرياض وجاليري مصر بالقاهرة.

يضم المعرض مجموعة من أعمالها الفنية التي تتحول من خلاله كل لوحة منها وفقا لرؤيتها إلى فضاء للتفاعل والحوار بينها وبين المُتلقي، بما يسمح باكتشاف عوالم خرافية مختبئة بين خطوطها، وهو ما يضفي على تلك الأعمال سحرا خاص، وقدرة على إثارة حاسة اللمس لدى المشاهد.

تتجلى في الأعمالها علياء الجريدي تلك الرؤية القلقة لمستقبل العالم في الممارسات الفنية، حيث تعكس أعمالها انشغالها الدائم بفكرة التمزق والتداخل بين الحقيقة والخيال، تؤمن أن الأساطير والخرافات تستند في الغالب إلى أصل من الحقيقة، وتتناول في أعمالها الأخيرة فكرة انقسام الكوكب وتسعى إلى تجسيد صورته الجديدة التي تتشكل وسط هذه التحولات العميقة.

وتقول الفنانة علياء الجريدي إنها تعتمد في أعمالها على عناصر فن التطريز، والتي تكاد تقفز من سطح اللوحة لتدعو المشاهد لاكتشافها أو البحث عن المعنى الكامن وراءها، وبمجرد أن يمرر أنامله على تموجات القماش وتقاطعات الخيوط يغمره الشعور بدفء التجربة، وكأن العمل الفني يهمس لك بحكاياته الخاصة.

يأتي "أسبوع فن الرياض" في نسخته الأولى تحت شعار "على مشارف الأفق"، في حدث فني شامل يجمع نخبة من المعارض الفنية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب مشاركة مؤسسات ثقافية، ويمتد الأسبوع على عدد من المواقع الثقافية البارزة في العاصمة الرياض، منها حي جاكس، ومجمع الموسى.