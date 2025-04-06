شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بسقوط شهداء وإصابة آخرين، بينهم أطفال، منذ فجر الأحد، في قصف للجيش الإسرائيلي على خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلاً وخيام للنازحين غرب خان يونس، مساء السبت، ارتفعت إلى 19 شخصاً.

وأشارت إلى أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفع إلى 46 فلسطينياً.

وأوضحت أن "المناطق الشمالية لمدينة رفح تشهد قصفاً متواصلاً من مدفعية الاحتلال، كما تواصل الطائرات الحربية نسف مبانٍ سكنية، شمال مدينة رفح".