قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتعرض منذ اليوم لمنخفض جوي صحراوي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بين 4 و6 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أن هناك نشاطًا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة ما أثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن تأثيرات المنخفض الجوي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، فيما تكون الذروة يوم الثلاثاء، حيث تكون العظمى في القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية، وتتراوح بين 38 و40 درجة مئوية في محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون حارة خلال فترات النهار في الأيام الثلاثة المقبلة، وتكون معتدلة في فترة الليل، موضحة أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الثلاثاء سيكون مؤثرًا بشكل كبير حيث تتجاوز سرعة الرياح في بعض الأماكن 45 كيلو مترًا / ساعة.

وأكدت أن هذه الحالة تشمل محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والصعيد، حيث تتعرض لأتربة ورمال مثارة، داعية المواطنين لتوخي الحذر بارتداء الكمامات.

ونصحت بالابتعاد عن لوحات الإعلانات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة، منبهة بأنه بدءًا من يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.