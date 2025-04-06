وزير الصحة الأمريكي بصدد زيارة تكساس في أعقاب وفاة طفل ثانٍ بسبب الحصبة

قال وزير الصحة الأمريكى روبرت ف. كينيدي الابن إنه بصدد زيارة تكساس في أعقاب وفاة طفل ثان بسبب الحصبة.

وقبل انطلاق جولة "لنجعل أمريكا تتمتع بالصحة مجددا " في جنوب غربى الولايات المتحدة، قال كينيدي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه كان في مقاطعة جينز لمواساة العائلات التي اضطرت لدفن طفلين صغيرين توفيا. وتُعد مدينة سيمينول مركز تفشي مرض الحصبة الذي بدأ في أواخر يناير ولا يزال يتفاقم، حيث سُجل ما يقرب من 500 حالة في ولاية تكساس وحدها.

وقال إنه يعمل أيضا مع مسؤولي الصحة في تكساس لـ"السيطرة على تفشي مرض الحصبة".

وذكرت إدارة خدمات الصحة في ولاية تكساس في بيان صحفي اليوم الأحد أن الطفل لم يكن يعاني من حالات صحية كامنة، وتوفي يوم الخميس نتيجة "فشل رئوي بسبب الحصبة"، وفقا لوصف الأطباء الذين أشرفوا على علاجه.

وهذه هي ثالث حالة وفاة معروفة مرتبطة بتفشي الحصبة الحالي. وكانت إحداها لطفل آخر في سن المدرسة في تكساس، والأخرى لشخص بالغ في نيو مكسيكو. ولم يكن أي منهما قد تلقى التطعيم.