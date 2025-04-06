جنايات الفيوم تقضي بإعدام سيدة قتلت جارتها المسنة

قضت محكمة جنايات الفيوم بإعدام "وفاء. أ ص" المتهمه بقتل "عائشة.م.ص" بقرية كفر عبود بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

وكانت محكمة الجنايات بالفيوم، أصدرت حكما في فبراير الماضي، بإحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه في الواقعة، وبعد قرار المفتي أيدت المحكمة اليوم حكم الإعدام، على المتهمة.

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بعثور أحد المزارعين على جثة غير مكتملة، وأعضاء بشرية منثورة بأرض زراعية بقرية كفر عبود التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو كساه، وانتقل لموقع الحادث قوات الأمن وفريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، وتم نقل الأشلاء التي تبين أنها لسيدة عجوز من سكان القرية ذاتها، إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي، أنها أشلاء جثة سيدة تدعي "عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وأن وراء مقتلها أحدي سكان القرية وتدعى "و.أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل.

وكشفت التحريات أن المتهمة اقتحمت منزل المجنى عليها ليلًا، وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم طعنتها بسكين كانت في طيات ملابسها، ثم قطعت جثمانها بساطور كان بحوزتها، وألقت بأجزاء جسدها في الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة ستلتهما وتضيع معالم الجريمة، ورجحت التحريات سبب القتل إلى سرقة مصوغاتها الذهبية لمرور المتهمة بضائقة مالية.

وتم القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تبين لها واستقر في يقينها إقدام المتهمة علي قتل المجني عليها، وأحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.