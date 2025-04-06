اليمين المتطرف ينظم احتجاجا في باريس ضد حظر ترشح لوبان بالانتخابات الفرنسية

تجمع أنصار زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان في باريس اليوم الأحد للاحتجاج على إدانتها بتهمة الاختلاس وحظر توليها أي منصب رسمي لمدة خمسة أعوام.

وتعهدت لوبان، التي تقدمت باستئناف على الحكم "بعدم ترك الرئاسة تتعرض للسرقة".

كما تجمعت مظاهرة يسارية منافسة في ساحة الجمهورية، للتنديد بما وصفه المنظمون بأنه "تحول ترامبي" من جانب حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وعلى الرغم من حكم المحكمة يوم الاثنين الماضي، تظهر استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني يحقق نتائج قوية، حتى مع تلميذ لوبان، جوردان بارديلا، كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

وكان حزب التجمع الوطني قد توقع أن يشارك بين 8 آلاف إلى 10 آلاف شخص في المظاهرة، حسبما أفادت وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين في الحزب.

وقالت الشرطة إنها ستكون في حالة تأهب قصوى أثناء الاحتجاجات.

وأدانت محكمة فرنسية يوم الاثنين الماضي لوبان وحزبها وعددا من مسؤولي الحزب بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي. وقد صدر حكم بالسجن مع وقف التنفيذ جزئيا، وتم حظرها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.

وعلى الرغم من أن حكم السجن موقوف بسبب استئناف تقدمت به لوبان، فإن حظر الترشح يدخل حيز التنفيذ فورا.

وتخشى لوبان أنه حتى إذا فازت في الاستئناف، فقد يمنعها إجراء قانوني طويل من الترشح بعد عامين.

ومع ذلك، أفادت محكمة الاستئناف في باريس بأنها تعتزم إصدار حكمها بحلول منتصف عام 2026.