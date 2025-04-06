مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب فيضانات وأعاصير مع هبوب عواصف من تكساس إلى أوهايو

تساقطت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة وحدثت فيضانات عارمة في أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط، التي غمرتها المياه بالفعل لأيام بسبب العواصف الشديدة التي تسببت أيضًا في أعاصير مدمرة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن منسوب مياه الأنهار في بعض المناطق سيستمر في الارتفاع لأيام.

وخلال الليل وحتى صباح الأحد، كان هناك تحذيرات جديدة من احتمال هبوب أعاصير في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، إلى جانب تحذيرات من حدوث فيضانات عارمة في العديد من المقاطعات في كنتاكي وميسيسيبي وتينيسي.

وتساقطت أمطار غزيرة يومًا بعد يوم على وسط الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في المجاري المائية بسرعة، مما أدى إلى سلسلة من حالات الطوارئ الناجمة عن فيضانات عارمة في مناطق من تكساس إلى أوهايو.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تصل عشرات المواقع في العديد من الولايات إلى ما وصفته بـ"مرحلة فيضان كبرى"، مع احتمال غمر المباني والطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية الحيوية بفيضانات واسعة النطاق.

ووردت أنباء عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب الطقس، منذ بدء العواصف، بما في ذلك 10 في ولاية تينيسي.